В ДНР совершенствуют систему социальной поддержки с учетом лучших практик Нижегородской области. Фото: ТГ/Толстыкина

Совершенствование системы социальной поддержки является одним из ключевых направлений работы Правительства ДНР. Об этом заявила вице-премьер Лариса Толстыкина. Важно не только сохранять действующие меры, но и внедрять новые подходы, чтобы помощь стала адреснее, доступнее и качественнее.

На стратегической сессии с представителями Нижегородской области специалисты соцзащиты ДНР изучали лучшие практики Нижнего Новгорода. Участники разбились на команды и разработали проекты по оптимизации процессов и улучшению качества услуг.

Толстыкина отметила, что специалисты не просто изучают опыт, но и формируют конкретные предложения для ДНР. Лучшие инициативы получат практическое применение. Она поблагодарила нижегородских коллег за организацию площадки для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы ДНР продолжается работа над стратегией развития региона до 2030, 2036 и 2042 годов.

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