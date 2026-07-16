В Мариуполе пожилые горожане освоили арт-терапию

Участники занятия учились создавать уникальные композиции, используя натуральные материалы - ракушки и морскую гальку. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе для пожилых жителей города провели необычное и полезное занятие - по арт-терапии. Встреча прошла в отделении дневного пребывания граждан центра социального обслуживания населения Ильичевского района. Об этом сообщили в администрации города.

Участники занятия учились создавать уникальные композиции, используя натуральные материалы - ракушки и морскую гальку. Для многих это стало не просто творческим экспериментом, а возможностью заново открыть для себя красоту простых вещей.

Специалисты центра подчеркивают: польза таких занятий выходит далеко за рамки досуга. Арт-терапия - это эффективный инструмент поддержки здоровья людей старшего возраста. В процессе творчества активно развивается мелкая моторика, тренируется память, сохраняются и укрепляются когнитивные функции. А еще - важен эмоциональный эффект: творчество помогает справляться со стрессом, дарит ощущение нужности и радости.

Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».

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