В Торезе водитель оплатил 75 штрафов после ареста счетов

В Торезе судебные приставы добились погашения крупной задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. С местного жителя взыскали 100 тысяч рублей - именно столько составили 75 неоплаченных штрафов, накопившихся за время его поездок.
Как рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по ДНР, мужчина долгое время не погашал долги. Тогда судебный пристав-исполнитель был вынужден применить меры принудительного взыскания. Он наложил арест на банковские счета должника.
Эта мера подействовала: уже вскоре нарушитель полностью погасил задолженность. В ведомстве подчеркнули, что исполнение судебных решений - обязанность каждого гражданина, а попытки игнорировать штрафы не освобождают от необходимости их оплачивать.
- Чтобы избежать подобных ограничений, рекомендуем контролировать наличие задолженностей и не доводить ситуацию до возбуждения исполнительного производства, - напомнили в ГУФССП России по ДНР.
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