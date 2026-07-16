В Донецке расселят жильцов аварийных домов 1950-х годов постройки

Многоквартирные дома по улице Кедрина признаны аварийными. Фото: max.ru/kulemzin_donetsk

Глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин провел встречу с жителями Буденновского района. Главной темой обсуждения стал вопрос переселения жильцов из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

Особое внимание уделили ситуации с домами по улице Кедрина, которые были построены еще в 1951 и 1953 годах. За прошедшие десятилетия конструкции зданий пришли в негодность.

По словам главы округа, для решения этой проблемы в Донецке уже разработали и приняли муниципальную программу по переселению жильцов из аварийного жилищного фонда на 2026-2030 годы.

- Дома по улице Кедрина уже включены в первый этап расселения, - заверил Алексей Кулемзин.

Глава Донецка подробно разъяснил жителям порядок проведения процедуры. Людям предложат на выбор приобрести квартиру на вторичном рынке либо получить денежную компенсацию. Средства на реализацию программы выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая семья из Шахтерска переехала из аварийного жилья в новую квартиру

В ДНР стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда (подробнее)