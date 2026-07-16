99 отличных стартов: выпускники ДОННУЭТ получили профессиональную оценку от экспертов Сбера

Фото: пресс-служба ДОННУЭТ

Впервые в мероприятии приняли участие представители банковского сектора: заместитель Управляющего Головным отделением Сбера по ДНР Евгений Киреев и старший бизнес-партнер по развитию команд Анастасия Михеева.

К защите были допущены 99 студентов кафедры экономики предприятия и управления персоналом очной формы обучения: 44 магистранта и 55 бакалавров. Итоговая статистика подтверждает высокий уровень подготовки:

- 23 магистерские диссертации получили оценку «отлично» (52,3%);

- 21 работа бакалавров отмечена высшим баллом (38,2%).

Диалог с будущими экономистами вышел за рамки оценочной процедуры. Эксперты Сбера провели для студентов индивидуальные карьерные консультации, рассказали о реальных запросах работодателей, актуальных компетенциях и карьерных треках в финансовом секторе.

Евгений Киреев, заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Уровень подготовки студентов ДОННУЭТ приятно удивил. Мы видим, что ребята не просто владеют теорией, а понимают реальные бизнес-процессы. Особенно порадовало, что многие работы посвящены цифровой трансформации и финансовой безопасности — это именно те направления, которые сегодня наиболее востребованы в банковской сфере. Такие специалисты нужны рынку, и мы готовы рассматривать их как потенциальных сотрудников. Уверен, что совместные проекты с университетом станут регулярными и помогут готовить кадры, соответствующие вызовам времени».

Темы выпускных работ полностью синхронизированы с современной повесткой: антикризисное и стратегическое управление, диагностика финансового здоровья бизнеса, управление затратами, экономико-правовое сопровождение, конкурентоспособность в цифровой среде и развитие кадрового потенциала. Рост интереса студентов к этим вопросам доказывает, что образовательные программы кафедры идут в ногу с вызовами, стоящими перед государством и бизнесом.

Светлана Дрожжина, ректор ДОННУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, профессор:

«Привлечение специалистов из ведущего финансового института к защите выпускных квалификационных работ — это мощный импульс для повышения качества образования. Наши студенты получили обратную связь от реального работодателя, а мы, как университет, — четкое понимание, насколько наши программы отвечают рынку. Сотрудничество со Сбером — это не разовая акция, а стратегический вектор. Будем развивать совместные стажировки и практико-ориентированные курсы».

Стороны уже договорились о расширении партнерства. В планах — интеграция экспертов Сбера в учебный процесс, запуск совместных образовательных модулей и усиление карьерной поддержки студентов. Участие представителей банка в защите стало логичным продолжением стратегии Сбера по работе с молодыми талантами и инвестициям в человеческий капитал регионов.