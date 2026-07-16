В ДНР готовятся к проведению Республиканской премии «Гордость Донбасса». Фото: Центр развития компетенций ДНР

В Донецкой Народной Республике активными темпами готовятся к проведению премии «Гордость Донбасса». Для этого провели заседание экспертного совета, в который вошли 25 человек. Они оценили более 330 заявок муниципальных служащих и депутатов. Об этом сообщили в Центре развития компетенций ДНР.

- Сегодня мы находимся в завершающей стадии интеграционного процесса, населенные пункты региона стремительными темпами восстанавливаются на глазах, развивается бизнес. Очевидно, что такой качественный рост по всем направлениям требует повышенного внимания со стороны представителей власти. Знаем, как много работы у трудящихся на благо ДНР и всей страны и насколько самоотверженно они подходят к работе. Безусловно, это должно быть отмечено, - сказала сенатор Российской Федерации Наталья Никонорова.

Народное голосование стартует уже в августе 2026 года. Жители региона смогут поддержать достойных управленцев, которые меняют Республику к лучшему.

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