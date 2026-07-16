В результате атак БПЛА ВСУ в Горловке ранены три мирных жителя

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Горловке ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.
- Вследствие атаки дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, - сказал Приходько. - В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница.
Ранее глава городского округа Горловка сообщил, что вооруженные формирования Украины атаковали Никитовский район Горловки. В результате атаки беспилотника пострадали два человека.
Кроме того, в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Никитовском районе. Также в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке был поврежден автомобиль скорой помощи.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке, водитель избежал удара
Украинские боевики пытались ударить по пассажирскому автобусу в Горловке (подробнее)