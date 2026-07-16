В результате атак БПЛА ВСУ в Горловке ранены три мирных жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Горловке ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

- Вследствие атаки дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, - сказал Приходько. - В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница.

Ранее глава городского округа Горловка сообщил, что вооруженные формирования Украины атаковали Никитовский район Горловки. В результате атаки беспилотника пострадали два человека.

Кроме того, в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Никитовском районе. Также в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке был поврежден автомобиль скорой помощи.

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