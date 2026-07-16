В ДНР муниципальное жилье распределяют по программе или по очереди с комиссией

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Распределение муниципального жилья в ДНР идет двумя способами: через специальную компьютерную программу (как в Мариуполе) или по очереди с комиссионным решением - так работают другие муниципалитеты. Об этом ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Заявитель может осмотреть предложенную квартиру. Если все устраивает – жилье переходит к нему. Если нет - дают вторую попытку. После повторного отказа выплачивают компенсацию за утраченное жилье, а квартиру предлагают другому.
- Максимально все прозрачно, максимально все справедливо, - сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается распределение компенсационных квартир. В настоящее время почти в более чем 470 квартирах выполнен ремонт «под ключ». Глава города также призвал жителей Мариуполя не отказываться от квартиры, если сейчас она окажется без ремонта.
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