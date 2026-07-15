В Макеевке предложили создать Аллею Славы в память о погибших защитниках ДНР

Предложение нашло отклик у руководства города. Фото: ТГ/Иванова

В Макеевке может появиться Аллея Славы в память о погибших защитниках ДНР - с такой инициативой выступили местные жители. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова.

Предложение прозвучало в ходе личного приема граждан. Наряду с бытовыми вопросами, волнующими горожан, люди затронули и глубоко эмоциональную тему - сохранение памяти о тех, кто защищал Республику. Эта просьба произвела сильное впечатление на руководителя города.

- Идея очень достойная и трогательная. Мы ее обязательно проработаем. Тем более что Глава ДНР Денис Владимирович Пушилин не раз подчеркивал: сохранение памяти о защитниках Отечества - наш общий долг, и такие инициативы на местах нужно всячески поддерживать, - заявила Юлия Иванова.

Напомним, что память жителей Снежного, погибших от авиаудара ВСУ в 2014 году, почтили в Самаре. Молодежь и ветераны студотрядов возложили цветы в память о жертвах чудовищного обстрела ВСУ в ДНР.

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