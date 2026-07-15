В ДНР растят современные кадры для отрасли ЖКХ

В ДНР формируют условия для инженеров и энергетиков нового поколения. Фото (архив): Минстрой ДНР

Компания «Донбасстеплоэнерго» в ДНР сегодня демонстрирует, что работа в сфере ЖКХ выходит далеко за рамки привычного представления о замене труб и ремонте оборудования. В фокусе предприятия - не только модернизация инфраструктуры, но и развитие кадрового потенциала.

Как отмечает генеральный директор компании Сергей Полхов, отрасль постепенно избавляется от устоявшихся стереотипов о «грязной работе». Сейчас ЖКХ все больше напоминает высокотехнологичное производство, а движущей силой преобразований становятся люди - энергичные, амбициозные, нацеленные на результат.

Особое внимание в «Донбасстеплоэнерго» уделяют поддержке молодых кадров.

- Предприятие формирует такие условия, чтобы молодые специалисты могли реализоваться в профессии как инженеры и энергетики нового поколения, - заявил Полхов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР к системе автоматической диспетчеризации подключили 119 котельных. Проект оптимизации котельных в Республике снизит трудозатраты в шесть раз.

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