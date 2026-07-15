В Мариуполе открылась выставка клуба фотолюбителей

Выставка будет работать в Краеведческом музее города Мариуполя до 26 июля. Фото: max.ru/nmrpl

В Краеведческом музее Мариуполя открылась выставка «Ретро: путешествие в прошлое», где представлены работы местных фотолюбителей. Об этом сообщили в администрации города.

Посетители могут увидеть более 50 фотографий, сделанных 11 авторами. Каждый из этих мастеров посвятил занятию фотографией значительную часть своей жизни, и их работы отражают особый взгляд на окружающий мир. Экспозиция будет доступна для посещения вплоть до 26 июля.

Примечательно, что открытие выставки приурочили ко дню памяти святой Вероники. Согласно преданию, она вытерла лицо Христа на пути к Голгофе, и на платке сохранился его лик - этот сюжет нередко трактуют как прообраз самой первой в истории человечества фотографии.

По словам организаторов, проект призван напомнить зрителям о ценности каждого мгновения, которое способен уловить объектив камеры. Представленные снимки дают жителям Мариуполя возможность по-новому взглянуть на действительность.

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