В ДНР наращивают объемы реабилитационной помощи на базе городских больниц

Реабилитационная помощь становится доступна не только в крупных специализированных центрах, но и на базе городских больниц. Фото: ТГ/Толстыкина

В ДНР наращивают объемы реабилитационной помощи не только в крупных специализированных центрах, но и на базе городских больниц. Помощь становится доступнее, а программы восстановления - эффективнее. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики, в Центральной городской клинической больнице № 9 города Донецка курс реабилитации уже успешно прошли 278 человек. Среди них - пациенты, которые получили травмы, перенесли инсульты, операции и тяжелые заболевания.

Для каждого из них врачи разработали индивидуальную программу восстановления в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Такой персонализированный подход позволяет учитывать особенности состояния здоровья и максимально точно подбирать методы терапии.

Параллельно развивается инфраструктура реабилитационной помощи в других городах региона. Так, в Мариупольской больнице интенсивного лечения создано современное отделение реабилитации. Это учреждение обеспечено новейшей аппаратурой, а разработанные здесь терапевтические программы направлены на максимально быстрое возвращение пациентов к нормальной жизни после тяжелых проблем со здоровьем.

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