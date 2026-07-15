Сенатор от ДНР Волошин предложил усилить защиту персональных данных россиян

Сенатор выступил с докладом по проекту федерального закона о внесении изменений в статью 12 закона «О персональных данных». Фото (архив): ТГ/Волошин

Сенатор Александр Волошин, представляющий Донецкую Народную Республику в Совете Федерации, выступил с инициативой по совершенствованию законодательства о персональных данных. На заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера он представил законопроект о внесении изменений в статью 12 закона «О персональных данных».

По словам Волошина, это позволит решить две основные задачи. Прежде всего, предлагается ужесточить контроль за передачей персональных данных за рубеж. Нововведения обяжут учитывать не только наличие соответствующей законодательной базы в стране-получателе, но и реальные механизмы, гарантирующие конфиденциальность данных россиян.

- Это формирует дополнительные гарантии надежной защиты данных граждан Российской Федерации, - пояснил сенатор.

Второй аспект законопроекта касается информационных систем Москвы. Согласно предложенным изменениям, с 1 сентября 2027 года государственные и муниципальные системы столицы будут объединены на базе единой технологической платформы. Александр Волошин отметил, что данная мера положительно скажется на стабильности и безопасности хранения данных, оптимизирует взаимодействие между ведомствами и ускорит процесс предоставления государственных услуг.

Представленный законопроект получил единодушную поддержку членов Комитета.

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