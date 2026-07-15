Более 88 тысяч абонентов в Донецке остались без света

Донецк частично обесточен. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

В пяти районах Донецка - Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском - произошло масштабное отключение электроснабжения. Как сообщили в администрации городского округа со ссылкой на данные АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в городе обесточены 768 трансформаторных подстанций.

- Без электроэнергии остаются 88267 абонентов, - заявили в мэрии.

На месте уже работают специалисты: они ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей.

Тем временем об аварийной ситуации сообщили и в Горловке: город также частично обесточен. По словам главы городского округа Ивана Приходько, энергетики уже предпринимают меры для возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, что в Донецке приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа. Работы в парке ведутся с учетом пожеланий местных жителей.

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