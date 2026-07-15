Жители Докучаевска выбрали территорию фонтана для благоустройства в 2027 году. Фото: Александр Качанов

Жители Докучаевска выбрали территорию городского фонтана для благоустройства в 2027 году. Голосование прошло в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Жители Докучаевска проявили активность: многие голосовали самостоятельно, а тем, кому требовалась помощь, активно помогали волонтеры, - сказал глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

Президентская инициатива дает людям возможность самим решать, какие места в городе менять в первую очередь. Он добавил, что сейчас в Докучаевске уже благоустраивают сквер «Семейный» и улицу Крепкого. Всего в ДНР приводят в порядок 24 площадки, выбранные жителями в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Харцызске за счет Фонда развития территорий капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома. В них заменят кровлю, отремонтируют фасады и подвалы, обновят инженерные системы и лифты.

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