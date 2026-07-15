Руководитель МГЕР в ДНР навестил жителей Димитрова и Красноармейска

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике Сергей Добровольский навестил эвакуированных жителей Димитрова и Красноармейска. Они находятся в пункте временного размещения в Мариуполе.
Добровольский рассказал, что в ПВР люди обеспечены всем необходимым, получают заботу и поддержку как от сотрудников, так и от неравнодушных граждан.
Депутат Народного Совета ДНР взял на личный контроль вопросы граждан, в частности те, что связаны с восстановлением документов.
Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Правительства ДНР Илья Емельянов проверил готовность пунктов временного размещения к приему эвакуированных. Он осмотрел состояние ПВР в Авдеевке и Ясиноватой.
Кроме того, сообщалось, что постояльцам пункта временного размещения в Енакиево передали крупный гуманитарный груз. Инициатором акции выступило «Женское движение Единой России» из Москвы.
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