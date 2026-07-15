Школьники из Харцызска заняли второе место на «Зарнице 2.0»

Школьники из Харцызска стали призерами военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщил министр образования ДНР Олег Трофимов.
Окружной этап игры прошел в Волгоградской области на базе лагеря «Авангард» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сборная школ №22 Харцызска - отряд «Воин-Легион» - представляла Республику среди сильнейших команд Южного федерального округа.
Он уточнил, что в упорной борьбе ребята показали мужество, волю к победе и тактическую подготовку, заняв почетное второе место.
Ранее сообщалось, что в Донецке состоялся финал первого в истории ДНР фиджитал-турнира, объединившего популярную компьютерную игру «Counter-Strike» и военно-тактическую игру лазертаг.
Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев назначен заместителем министра транспорта ДНР. Он будет курировать железнодорожную отрасль.
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