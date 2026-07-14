Горловка обесточена в связи с аварийной ситуацией

Горловка осталась без света. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

В Горловке произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм канале.

- В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена, - проинформировал он.

По словам Приходько, сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения аварии. Специалисты работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР обесточен ряд объектов водоснабжения. Из-за отсутствия электроснабжения прекращена подача воды сразу в десяти городах. В частности, без водоснабжения остались Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское и Шахтерск.

В компании «Вода Донбасса» подчеркнули, что специалисты уже работают на местах. Сейчас бригады находятся в режиме готовности и готовы запустить системы сразу после подачи электричества.

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