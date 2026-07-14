В Мариуполе появился аудиогид для жителей и гостей города

Познакомиться с историей города можно в удобном для себя ритме - например, во время прогулки или поездки. Фото: сгенерировано нейросетью

Хотите увидеть Мариуполь иначе? Теперь для этого достаточно включить аудиогид «Тропами Мариуполя». Проект дает возможность по-новому взглянуть на привычные улицы: через истории, детали и неожиданные факты, которые делают город живым и многогранным.

Аудиогид состоит из 13 тематических выпусков, каждый из которых посвящен отдельной странице городской истории. Это не просто перечисление достопримечательностей: слушатели узнают о скрытых смыслах архитектуры, любопытных событиях и людях, оставивших след в судьбе Мариуполя.

Особенность проекта - в его «семейном» характере. Автор и гид проекта - студентка и экскурсовод Марина Матяш, а голосом аудиогида выступила ее дочь, ученица средней школы № 65. Вместе они объединили глубокие знания городской истории и живое, увлекательное повествование. Благодаря этому выпуски звучат тепло и естественно, а история города становится ближе каждому слушателю.

Получить доступ к аудиогиду очень просто. Он размещен на сайте администрации городского округа Мариуполя, а также доступен для прослушивания в гостиницах города. Кроме того, выпуски можно найти на информационных туристических каналах «Азовская параллель | Мариуполь» в социальных сетях «ВКонтакте», MAX и Telegram.

В администрации округа подчеркнули, что проект призван популяризировать культурное наследие Мариуполя и дать горожанам удобный способ знакомиться с историей в своем ритме - например, во время прогулки или поездки.

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