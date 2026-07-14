Команда стоматологов из Донецка победила на Фестивале КВН работающей молодежи

По итогам выступлений жюри присудило первое место команде «Дентарики». Фото: Минздрав ДНР

Команда стоматологов из Донецка стала победителем Фестиваля КВН работающей молодежи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Мероприятие организовали Донецкое региональное отделение партии «Единая Россия» и некоммерческая организация «Центр развития молодежных творческих инициатив “Кряж”». На юмористической сцене встретились пять команд, представляющих крупные предприятия и организации столицы Республики - «Градусы» («Донбасстеплоэнерго»), «Дентарики» (городская стоматологическая поликлиника № 5 г. Донецка), «ХЗ» (общественное движение «Движение первых»), «Сборная молодежи ДНР» («Альянс донецких комиков»), «ИП Бирюшов Михаил» (индивидуальный предприниматель, Донецк).

По итогам выступлений жюри присудило первое место команде «Дентарики». Участники умело обыгрывали рабочие ситуации, не теряя при этом самоиронии.

- Медицинские работники доказали, что им подвластны не только тонкости стоматологии, но и тонкости юмора, - отметили в Минздраве.

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