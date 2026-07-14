Долгожительнице из села под Волновахой вручили поздравительный адрес от Путина

Юбилярше передали поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина, а также вручили цветы и памятный подарок. Фото: Администрация Волновахского округа

Жительница села Калинино Волновахского округа ДНР Раиса Гавриловна Дмитренко отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в администрации округа.

В честь знаменательной даты представители мэрии навестили Раису Гавриловну на дому. Юбилярше передали поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина, а также вручили цветы и памятный подарок. Именинницу поблагодарили за многолетний труд и пожелали ей здоровья и благополучия.

Вся трудовая жизнь Раисы Гавриловны была тесно связана с работой в полевой бригаде. Ее вклад в развитие родного села высоко ценят местные жители. Особой страницей в биографии юбилярши стало участие в открытии Храма Святого Архистратига Михаила в селе Калинино в 1998 году.

Не меньшее восхищение вызывает и семейная история Раисы Дмитренко. Она воспитала пятерых детей, а сегодня ее окружают восемь внуков и десять правнуков. Большая семья - ее главная гордость и опора.

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