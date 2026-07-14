В ДНР оказывают адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В Харцызске детский омбудсмен навестила семью, обратившуюся за помощью. Фото: ТГ/Чернявская

Уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская вместе с сенатором Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Александром Волошиным оказывают адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Так, в Харцызске детский омбудсмен навестила семью, обратившуюся за помощью: мама с маленькой дочкой проживают в аварийном доме. В качестве срочной меры поддержки сенатор Александр Волошин передал семье усиленный продуктовый набор.

Еще один выезд состоялся в Снежном. Здесь правозащитница посетила семью, которая в марте смогла преодолеть сложный период и воссоединиться с двумя старшими детьми. Сейчас в семье трое малышей, младшей дочери - всего полгода. Мама трудоустроена, семья оформила и регулярно получает все положенные выплаты. На данный момент супруги с детьми и бабушкой проживают в съемной квартире. Для детей Александр Волошин передал игрушки, а семье - также усиленный продуктовый набор.

Теперь супругам помогут с оформлением недостающих документов, трудоустройством главы семьи и поиском жилья. Эти вопросы сенатор и омбудсмен взяли на личный контроль.

- Такие встречи - это участие и помощь там, где она необходима: наша работа - не просто бумаги, а живые судьбы. Спасибо Александру Волошину за то, что он не остается в стороне, - отметила Таисия Чернявская.

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