В ДНР можно оформить субсидию на газовое оборудование через МФЦ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Оформить субсидию на газовое оборудование в ДНР стало проще. Теперь для этого достаточно обратиться в отделение МФЦ. Об этом сообщила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.
Она отметила, что перечень услуг, которые оказывают в многофункциональных центрах региона, был значительно расширен.
- Последовательно расширяем возможности получения поддержки от государства, чтобы жители ДНР могли оформлять необходимые документы максимально комфортно, без лишних затрат, времени и сил, - заявила Толстыкина.
Что еще можно оформить в МФЦ ДНР по принципу «одного окна»:
Социальный контракт. Позволяет получить помощь на конкретные цели - например, на открытие своего дела или на преодоление сложной жизненной ситуации.
Помощь при утрате имущества. Государство окажет поддержку в случае, если жилье или предметы первой необходимости были утрачены в результате боевых действий.
Ежемесячные выплаты Героям ДНР. Регулярная денежная поддержка для тех, кто удостоен этого высокого звания.
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Процедура, которая открывает доступ к регулярным социальным услугам - от помощи на дому до других форм поддержки.
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