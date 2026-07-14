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НовостиОбщество14 июля 2026 8:15

Более 400 выпускников ординатуры ДонГМУ получили дипломы

Дипломы выпускникам Донецкого государственного медуниверситета выдал министр здравоохранения ДНР
Данил АРМЕЕВ
Более 400 выпускников ординатуры ДонГМУ получили дипломы. Фото: Минздрав ДНР

Более 400 выпускников ординатуры ДонГМУ получили дипломы. Фото: Минздрав ДНР

Порядка 406 выпускников Донецкого государственного медицинского университета получили дипломы. В церемонии вручения принял участие министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

Он отметил, что система целевого обучения и программа рационального трудоустройства ординаторов уже приносят конкретные результаты. В медицинских организациях Республики работают 200 ординаторов первого года и 266 ординаторов второго года обучения.

- Это свидетельствует о том, что совместная работа Министерства здравоохранения, руководства вуза и главных врачей медицинских учреждений приносит реальную пользу и позволяет закреплять молодые кадры на местах, - сказал Масников.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Приазовского государственного технического университета - филиала Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Документы об окончании вуза получили 450 молодых специалистов.

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