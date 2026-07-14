Более 400 выпускников ординатуры ДонГМУ получили дипломы

Порядка 406 выпускников Донецкого государственного медицинского университета получили дипломы. В церемонии вручения принял участие министр здравоохранения ДНР Константин Масников.
Он отметил, что система целевого обучения и программа рационального трудоустройства ординаторов уже приносят конкретные результаты. В медицинских организациях Республики работают 200 ординаторов первого года и 266 ординаторов второго года обучения.
- Это свидетельствует о том, что совместная работа Министерства здравоохранения, руководства вуза и главных врачей медицинских учреждений приносит реальную пользу и позволяет закреплять молодые кадры на местах, - сказал Масников.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Приазовского государственного технического университета - филиала Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Документы об окончании вуза получили 450 молодых специалистов.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР вручили дипломы выпускникам Президентской академии
Широкие возможности для молодых специалистов открываются в ДНР (подробнее)