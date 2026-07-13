Сбер: в новых регионах интерес к обезличенным металлическим счетам вырос в шесть раз

Фото: пресс-служба Сбербанка

По состоянию на конец мая 2026 года общий объём средств, размещённых частными клиентами из ДНР, Запорожской и Херсонской областей на ОМС, достиг 72,9 млн рублей, что в 6,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как и год назад, безусловным лидером остаётся золото: в него вложено 47,6 млн рублей, что составляет 65,3% от общего объёма портфеля. Вторую позицию занимает серебро с суммой 20,4 млн рублей (28,1%). По остальным металлам объём инвестиций распределился так: платина – 3 млн рублей (4,1%) и палладий – 1,8 млн рублей (2,5%).

Годом ранее структура вложений выглядела иначе: золото сохраняло лидирующие позиции на рынке с долей 85,4%, серебро занимало лишь 5,4%. Таким образом, за год серебро увеличило долю по числу инвестиций более чем в пять раз.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Мы фиксируем высокий интерес жителей региона к металлическим счетам – за год объём вложений в денежном эквиваленте вырос в шесть раз. Золото сохраняет статус основного актива, однако наиболее динамичный прирост демонстрируют серебро и платина – это говорит о диверсификации инвесторских предпочтений».