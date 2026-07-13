В ДНР завершили ремонт магистрального водовода. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике специалисты предприятия «Вода Донбасса» завершили ремонт магистрального водовода. Работы велись всю ночь, чтобы как можно скорее устранить повреждения.

- В данный момент проводится обязательный технологический этап - опрессовка сетей и постепенное наполнение системы, - рассказали в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».

Водоснабжение стабилизируется в Углегорске, Шахтерске, Енакиево, Юнокоммунаровске, Ждановке, Дебальцево и Кировском после того, как резервуары наберут необходимый объем воды.

Напомним, что воду временно отключали в семи городах Республики 12 июля 2026 года из-за гидроудара на водоводе.

Кроме того, жителям Донецкой Народной Республики рассказали, что корректировка стоимости воды неизбежна. Глава Минпромторга ДНР отметил, что главный приоритет – это не допустить отсутствия воды в точках продажи и обеспечить жителей необходимым объемом продукции.

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