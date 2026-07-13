Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ продвигаются к Дружковке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются к Дружковке. Об этом «Вестям» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник пытается применять в том числе даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что, несмотря на это, российские войска продолжают наступление.

Ранее сообщалось, что в Константиновке продолжается зачистка. Отдельные боевики ВСУ еще прячутся по подвалам в северной и северо-западной части города. Их вычисляют и ликвидируют.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России отбили контратаку украинских боевиков в районе населенного пункта Пришиб в Донецкой Народной Республике. Он находится к востоку от Святогорска. Пушилин отметил, что ситуация остается достаточно ровная.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что в городских кварталах Красного Лимана ведется разминирование

Также бойцы ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ (подробнее)