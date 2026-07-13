ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Святогорска и Щурово в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по ВСУ в районах Святогорска и Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ за сутки потеряли более 220 человек личного состава, четыре бронемашины, 17 автомобилей, американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, бронемашину, семь автомобилей и станцию РЭБ.

Кроме того, «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение семи бригадам ВСУ в ДНР. На данном направлении противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, 23 автомобиля и две артсистемы.

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