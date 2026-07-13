В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в районах Рубежного, Марьевки, Золотого Колодезя, Грузского в Донецкой Народной Республике, Гавриловки, Ивановки и Чугуево в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение семи бригадам ВСУ в ДНР. На данном направлении противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, 23 автомобиля и две артсистемы.

Кроме того, в Константиновке продолжается зачистка. Отдельные боевики ВСУ еще прячутся по подвалам в северной и северо-западной части города. Их вычисляют и ликвидируют.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке и Николайполье

Операторы БПЛА ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки (подробнее)