«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Кондратовки, Дружковки, Ижевки и Ореховатки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке продолжается зачистка. Отдельные боевики ВСУ еще прячутся по подвалам в северной и северо-западной части города. Их вычисляют и ликвидируют.

Кроме того, Вооруженные силы России отбили контратаку украинских боевиков в районе населенного пункта Пришиб в Донецкой Народной Республике. Он находится к востоку от Святогорска. Российские войска продолжают выбивать вооруженные формирования Украины из населенных пунктов в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке и Николайполье

Операторы БПЛА ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки (подробнее)