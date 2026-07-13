Жители Донбасса и Новороссии предпочитают китайские и российские авто

Фото: пресс- служба ВТБ

За первое полугодие 2026 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей приобрели в кредит 882 автомобиля на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, среди новых машин наибольшим спросом пользовались Tenet, Changan и Lada. В сегменте автомобилей с пробегом лидировали Kia, Volkswagen и Hyundai.

Спрос между новыми и подержанными авто распределился почти поровну: 49% кредитов выдано на новые машины, 51% — на автомобили с пробегом. Почти каждый десятый новый автомобиль (11%) был куплен с использованием программ господдержки.

«Для покупателей новых автомобилей дополнительным фактором остается государственная поддержка, которая делает приобретение личного транспорта более доступным», — отметил управляющий ВТБ в Новороссии — вице-президент банка Виктор Шип.

Средняя сумма кредита на новый автомобиль составила 1,7 млн рублей, на подержанный — 1,45 млн рублей.

По предварительным оценкам, в целом по России за первое полугодие 2026 года оформлено автокредитов на сумму более 894 млрд рублей — на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.