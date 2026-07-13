В Мариуполе стартовал сбор урожая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе приступили к сбору урожая. На территории городского округа агрохозяйствам предстоит собрать 2545,64 гектаров посевных площадей. Об этом сообщил глава Мариуполя Антон Кольцов.

- В структуру посевов входят как зерновые, так и технические культуры. В частности, аграрии уберут 1331 гектаров озимой пшеницы, 274 гектаров ярового ячменя и 940,64 гектаров подсолнечника, - рассказал Кольцов.

Специалисты составили предварительные прогнозы, согласно которым общий валовой сбор зерна достигнет 56 175 центнеров.

Ранее сообщалось, что в ДНР стартовала уборка озимых зерновых культур - многие аграрии региона уже приступили к уборке своих полей. По данным Минсельхоза Республики, озимые посеяны на площади свыше 190 тысяч гектаров, при этом ключевой культурой остается пшеница.

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