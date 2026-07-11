Более 5 тысяч многоквартирных домов подготовят к зиме в Макеевке

В Макеевке продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Макеевке продолжают подготовку жилого фонда к отопительному сезону 2026-2027 годов. Как сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова, предприятия, обслуживающие жилой фонд, ведут работы во всех районах города. В планах - подготовить к зиме 5272 многоквартирных дома, из них 2098 домов подключены к централизованному отоплению.

Филиал «Макеевкатеплосеть» уже подготовил 65 котельных и 179 котлов. Специалисты заменили 9 насосов и отремонтировали 4,69 километра тепловых сетей.

Параллельно филиал «Макеевское ПУВКХ» ведет работы по поддержанию работоспособности систем водоснабжения и водоотведения. На данный момент отремонтированы 3,24 километра водопроводных и 0,62 километра канализационных сетей. Также подготовлены к эксплуатации 3 водопроводные и 2 канализационные насосные станции.

Не менее активные работы ведет Единая управляющая компания. Специалисты отремонтировали более 1,8 километра систем центрального отопления, 0,66 километра сетей холодного водоснабжения и 0,37 километра канализации. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону заменены и отремонтированы свыше 2,6 тысячи единиц запорной арматуры.

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