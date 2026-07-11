В Мариуполе продолжают благоустраивать любимые места отдыха горожан

Совместными усилиями коммунальных служб, волонтеров и неравнодушных жителей удалось навести порядок на территории. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжается благоустройство популярных у горожан мест отдыха. Очередным шагом в этом направлении стал большой субботник, который провели в Театральном сквере. Об этом рассказал глава городского округа Антон Кольцов.

Совместными усилиями коммунальных служб, волонтеров и неравнодушных жителей удалось навести порядок на территории: мариупольцы убрали скошенную траву, привели в надлежащее состояние газоны и пешеходные дорожки.

Особую признательность руководитель города выразил молодежи, представителям общественных организаций и территориальных органов самоуправления (ТОС).

- В условиях нехватки рабочих рук ваша помощь неоценима, - подчеркнул Антон Кольцов.

Традиционно в работах приняли участие специалисты из города-побратима – Санкт-Петербурга. Они не только лично включились в уборку, но и предоставили необходимую коммунальную технику для проведения работ.

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