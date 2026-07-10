Молодежный состав «Шахтера» сыграет на «Международном Кубке Дружбы» в Москве

Соревнования пройдут под эгидой проекта «Код непокоренных». Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Молодежная команда донецкого «Шахтера» - «Шахтер-2» - станет участником «Международного Кубка Дружбы» в Москве. Футбольный турнир пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в футбольном клубе «Шахтер».

Соревнования проводятся под эгидой проекта «Код непокоренных». Их организуют при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства ДНР, МГИМО МИД России, некоммерческой организации «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», благотворительного фонда «Первоверховных апостолов Петра и Павла» и «Национальной студенческой футбольной лиги».

Всего в юношеском футбольном турнире сразятся 8 команд: пять коллективов представляют Россию, два - Сербию, еще одна команда - Республику Абхазия. Кубок Дружбы станет площадкой для спортивного и культурного взаимодействия молодежи из разных стран и регионов.

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