Водитель из Мариуполя отмечен на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге

По итогам конкурса Игорь Шпаченко был удостоен специальной номинации. Фото: max.ru/nmrpl

Водитель троллейбуса из Мариуполя Игорь Шпаченко стал лауреатом специальной номинации на XXII соревнованиях «Лучший водитель троллейбуса», которые прошли в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие 42 водителя из 36 городов страны.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать не только мастерство управления троллейбусом, но и знание правил дорожного движения, устройства техники, а также требований технической эксплуатации. Практическая часть включала несколько испытаний: перевозку маломобильных пассажиров (в том числе обслуживание колясочников), выполнение маневров («змейка»), заезды в гараж, точный подъезд к остановке и безопасную высадку пассажиров.

По итогам конкурса Игорь Шпаченко был удостоен специальной номинации «За профессионализм и вклад в восстановление транспортной жизни Мариуполя». В награду Игорь получил диплом, грамоту и памятные подарки.

- Большое спасибо руководству, что дали такой шанс попробовать себя и вообще посмотреть, как это происходит, - отметил он.

Напомним, что в этом году водители из Донецка, Горловки и Мариуполя впервые смогли поучаствовать в соревнованиях такого масштаба.

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