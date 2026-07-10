Донецк становится чище и комфортнее

Столицу Республики стараются сделать максимально комфортной и безопасной для жизни. Фото: ТГ/Кулемзин

Представители Минстроя ДНР провели выездной мониторинг благоустройства Донецка. Они проверили, как коммунальщики приводят в порядок популярные среди жителей города места. Как сообщили в пресс-службе ведомства, главная цель инспекции - оценить качество текущих работ и при необходимости привлечь дополнительные ресурсы для их своевременного завершения. Особое внимание специалисты уделили набережной и другим городским пространствам.

По данным Минстроя, в рамках еженедельной городской акции «Чистый четверг» коммунальные службы 9 июля выполнили значительный объем работ. На площади более 100 тысяч квадратных метров провели покос и уборку растительности. Кроме того, был осуществлен ямочный ремонт на улице Стадионная.

Руководитель Минстроя ДНР Владимир Дубовка отметил слаженность работы всех служб. Накануне он провел совещание с ресурсоснабжающими предприятиями, которые также подключатся к поддержанию порядка - в частности, будут следить за состоянием территорий, прилегающих к их объектам.

- Наша общая цель - сделать столицу максимально комфортной и безопасной для жизни людей, - подчеркнул Дубовка.

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