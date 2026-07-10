В Мариуполе приступили к оформлению интерьера будущего молодежного центра. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе приступили к оформлению интерьера будущего молодежного центра. Первый элемент декора появился на одной из стен – там нанесли айдентику Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Будущий центр станет точкой притяжения для всей молодежи. Вскоре здесь откроются творческие мастерские, просторный актовый зал на 140 мест, - говорит Кольцов. - Концепция декорирования пространства продумана так, чтобы подчеркнуть его многофункциональность.

Глава округа добавил, что здание молодежного центра является историческим наследием. При восстановлении строители сохранили литую лестницу XIX века, камин и колодец. А еще здесь можно будет увидеть первый в Мариуполе грузовой лифт.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2 в Приморском районе.

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