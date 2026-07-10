Оригинальные кашпо и яркие цветочные композиции: Как преображаются скверы Донецка

Преобразился и сквер Драмтеатра. Фото: Администрация Донецка

Специалисты предприятия «Зеленое строительство» продолжают благоустраивать Донецк. Как сообщили в администрации городского округа, город становится ярче благодаря новым декоративным элементам и пышным цветочным композициям.

Так, вдоль сквера Гурова специалисты дополнительно установили 79 оригинальных кашпо «Волна». В них высадили 474 куста петуний - теперь яркие цветы украшают городскую аллею и радуют жителей.

Еще одно заметное обновление произошло в сквере Драмтеатра. Здесь в цветочную конструкцию «Ива» высадили 80 петуний.

- Красочные композиции радуют глаз прохожих, а работы по озеленению столицы продолжаются, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в самом сердце Донецка - на улице Артема - завершили монтаж нового арт-объекта «Волна». Эта элегантная конструкция представляет собой не просто элемент декора, а полноценное цветочное панно. Она заполнена кашпо, где высажены растения, выращенные собственными силами в теплицах города.

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