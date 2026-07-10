Новые автобусные маршруты свяжут ДНР с Ростовской областью и Краснодарским краем

Запустить новые маршруты должны не позже 4 октября. Фото: «Росавтотранс»

В ДНР появятся два новых автобусных маршрута - они обеспечат пассажирское сообщение с Ростовской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщили в ФБУ «Росавтотранс».

Маршруты уже официально зарегистрированы - их внесли в реестр межрегиональных регулярных перевозок. Согласно действующему законодательству, запустить рейсы нужно в течение 90 дней после регистрации, крайний срок - 4 октября 2026 года.

Сейчас в Республике действуют 332 автобусных маршрута.

Напомним, ранее сообщалось, что в транспортном сообщении с ДНР были зарегистрированы еще четыре новых межрегиональных автобусных маршрута. Они свяжут Донецкую Народную Республику с городами Крыма. Согласно требованиям законодательства, перевозчики должны приступить к работе не позднее чем через 90 дней с даты внесения в реестр. Таким образом, запуск движения должен состояться не позже, чем 27 сентября 2026 года.

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