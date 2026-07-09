Вице-премьер ДНР Макаров поздравил выпускников экономического факультета ДонГУ. Фото: ТГ/Макаров

Экономику не построить одними законами, инвестициями и госпрограммами - ее всегда строят люди. Об этом заявил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, поздравляя выпускников экономического факультета ДонГУ.

Он отметил, что сегодня экономический факультет ДонГУ выпускает больше 300 молодых специалистов: экономистов, управленцев, маркетологов, логистов, кадровиков, дизайнеров и педагогов.

На время их учебы выпала война, дистанционка и неопределенность. Совсем скоро им предстоит принимать первые решения в органах власти, на предприятиях и в бизнесе.

- И только одно хочется сказать каждому выпускнику: не позволяйте чужому мнению убедить вас, что где-то жизнь устроена проще или лучше. Реальность всегда сложнее рилсов, - сказал Макаров.

Он добавил, что в регионе создают предприятия, рабочие места и возможности для роста, чтобы строить свое будущее можно было дома.

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