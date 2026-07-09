«Купол Донбасса» за сутки отразил атаку 26 беспилотников ВСУ

В Республике успешно пресекли десятки попыток противника атаковать территорию Республики с воздуха Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние 24 часа в ДНР успешно пресекли десятки попыток противника атаковать территорию Республики с применением БПЛА. В результате были сбиты и уничтожены 26 беспилотников. Об этом сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 26 дронов противника, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в ДНР ведет работу подразделение «БАРС». В Республике продолжается набор добровольцев для борьбы с вражескими беспилотниками. В составе подразделения находятся уже всем известные МОГи (мобильные огневые группы), в арсенале которых есть акустические, радиолокационные и тепловизорные средства ближнего и дальнего обнаружения воздушных вражеских средств поражения. По сути, это малая ПВО, которая отличается повышенной мобильностью и видит низколетящие цели.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что в Константиновке нужно провести дозачистку и разминирование

Глава ДНР назвал предварительные этапы, обязательные перед оценкой ущерба в освобожденном городе (подробнее)