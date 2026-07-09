«Купол Донбасса» за сутки отразил атаку 26 беспилотников ВСУ

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
За последние 24 часа в ДНР успешно пресекли десятки попыток противника атаковать территорию Республики с применением БПЛА. В результате были сбиты и уничтожены 26 беспилотников. Об этом сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.
- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 26 дронов противника, - отметили в ведомстве.
Напомним, что в ДНР ведет работу подразделение «БАРС». В Республике продолжается набор добровольцев для борьбы с вражескими беспилотниками. В составе подразделения находятся уже всем известные МОГи (мобильные огневые группы), в арсенале которых есть акустические, радиолокационные и тепловизорные средства ближнего и дальнего обнаружения воздушных вражеских средств поражения. По сути, это малая ПВО, которая отличается повышенной мобильностью и видит низколетящие цели.
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