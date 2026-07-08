В Донецке вручили дипломы выпускникам спортивного вуза

Дипломы выпускникам вручил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. Фото: ТГ/Швец

Выпускники Института физической культуры и спорта Донецкого государственного университета получили дипломы - впереди у них новый этап профессионального пути. В торжественной церемонии принял участие министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, который лично поздравил молодых специалистов.

Обращаясь к выпускникам, министр подчеркнул значимость выбранной ими профессии. По его словам, работа в сфере физической культуры и спорта - это не только владение профессиональными знаниями, но и огромная самоотдача, а также искренняя любовь к своему делу.

- Каждый из вас - это будущее нашего спорта: тренеры, педагоги, организаторы, которые будут формировать здоровое и активное общество нашей Республики, - отметил Максим Швец.

Министр добавил, что диплом - это отправная точка для больших свершений. Он пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться профессионально и вдохновлять других своим примером.

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