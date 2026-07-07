В Мариуполе отремонтировали более 2 000 квартир, пострадавших от боевых действий

Ремонт в пострадавших квартирах выполняют «под ключ». Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают восстанавливать жилье, поврежденное в ходе боевых действий. Как сообщил глава города Антон Кольцов, специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» уже отремонтировали 2 116 квартир.

В это число входят 509 квартир муниципального жилищного фонда, которые также выдаются горожанам в качестве компенсации за утраченное жилье. Только за прошедшую неделю Департамент капитального строительства принял завершенные работы в 11 отремонтированных квартирах, две из которых - муниципальные.

Во всех помещениях ремонт выполняют «под ключ». Сначала специалисты восстанавливают поврежденные конструкции, затем обновляют коммуникации, делают чистовую отделку квартир и устанавливают новую сантехнику. Аналогичный объем работ реализует и Департамент капитального строительства: его специалисты уже восстановили 18 муниципальных квартир.

Кроме того, в городе продолжается восстановление жилых помещений на условиях софинансирования.

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