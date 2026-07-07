В ДНР подготовили к зиме более 200 котельных и отремонтировали почти 550 котлов

В Республике продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. По итогам очередного оперативного совещания у Главы Республики Дениса Пушилина были озвучены промежуточные результаты этой работы: к зиме уже подготовили 232 котельные и провели ремонт 549 котлов.

Пушилин напомнил, что мероприятия по ремонту коммунальных объектов, равно как и другие инфраструктурные проекты - от благоустройства территорий до развития общественных перевозок, - реализуются в рамках Народной программы «Единой России». Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и охватывает широкий спектр задач по восстановлению и развитию региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке меняют систему теплоснабжения. На смену устаревшей ТЭЦ-ПВС Донецкого металлургического завода придут новые модульные котельные. Жители могут быть спокойны: следующей зимой они не останутся без тепла.

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