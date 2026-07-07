В Мариуполе провели турнир по дартсу. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе провели турнир по дартсу. В соревнованиях приняли участие девять человек. Их разбили на две группы, из которых по два лучших игрока вышли в полуфиналы. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

Золото завоевал Денис Пономаренко, серебро - Игорь Бинат, бронзу - Сергей Полторацкий.

Как говорят в Администрации городского округа, всех победителей и призеров турнира наградили дипломами, медалями и памятными сувенирами.

Ранее сообщалось, что на левобережном пляже Мариуполя открыли новую площадку для пляжного волейбола. Ее обустройством специалисты занялись в рамках акции «Спортивный Донбасс».

Кроме того, сообщалось, что кикбоксеры из Донецкой Народной Республики взяли золото и бронзу на Спартакиаде учащихся в Подмосковье. Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец поздравил ребят и их наставников с победой.

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