5 и 6 июля в ДНР ожидается высокая пожароопасность

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в регионе. Фото: МЧС России по ДНР

Главное управление МЧС России по ДНР сообщило о высокой пожароопасности 4-го класса в регионе, кроме Приазовья, которая ожидается 5 и 6 июля.

— В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных и ландшафтных пожаров, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Огнеборцы приводят такие советы. Ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории. Не выжигайте траву, камыш. Не разводите костры в лесу.

В управлении МЧС призвали жителей к внимательности и осторожности. Телефон экстренной службы «101».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе благоустроили проспект Металлургов

Сотрудники «Зеленстроя» привели в порядок зеленые насаждения и тротуары (подробнее)