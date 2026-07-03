Педагоги из ДНР признаны лучшими на форуме агротехнологического образования. Фото: ТГ/Крамаренко

Педагоги агротехнологических классов из ДНР стали одними из лучших в России на первом форуме агротехнологического образования в Москве. Надежда Разинькова и Светлана Грицив из школы села Орлово-Ивановка Шахтерского округа победили с лучшим агротехнологическим проектом в программе повышения квалификации.

Заместитель Председателя Правительства ДНР - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко отметил, что агротехклассы - ключевое направление федерального проекта «Кадры в АПК». В них закладывают кадровый фундамент для АПК, школьники получают практические знания о передовых технологиях и делают осознанный выбор профессии.

Ранее сообщалось, что яровой сев в Донецкой Народной Республике завершили. В этом году сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Республики засеяли яровыми культурами 212,2 тысячи гектаров, что соответствует 100% от намеченного объема.

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