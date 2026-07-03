В Донецке временно отключили лифты из-за низкого напряжения Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке временно приостановлена работа лифтов. Причина - снижение напряжения в сети. Чтобы избежать аварий и застревания пассажиров, сработала автоматическая защита. Когда напряжение стабилизируется, лифты снова запустят.

Жителей просят пользоваться лестницами и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

- Как только ситуация с напряжением стабилизируется, работа лифтового оборудования будет возобновлена. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и благодарим за ваше терпение, - сообщили в администрации Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике к 2030 году планируют обновить все лифтовое хозяйство. Сейчас в регионе более семи тысяч лифтов, но порядка 91 % уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы.

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