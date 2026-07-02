Регионы-шефы ремонтируют дороги в Иловайске и Докучаевске

В Республике продолжаются дорожные работы. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы активно участвуют в восстановлении дорожной инфраструктуры ДНР. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, в настоящее время ремонтные работы охватывают ряд населенных пунктов.

В Иловайске при содействии Нижегородской области успешно завершен ремонт на участке дорожного полотна в переулке Степном. Масштаб проделанного впечатляет: обновлены 3,65 километра асфальтобетонного покрытия, заменены канализационные люки, а также нанесена новая дорожная разметка в переулке Школьном.

Тем временем в Докучаевске продолжается восстановление улицы Калинина силами специалистов из Республики Саха (Якутия). К этому времени уже уложен первый слой асфальта, и дорожные рабочие приступили к финальному этапу - укладке верхнего слоя покрытия.

Напомним, ранее директор «Службы автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин рассказал о модернизации дорожной отрасли в ДНР. Он уточнил, в каких округах отремонтируют межмуниципальные дороги в 2026 году.

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